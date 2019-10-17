Зеленский "освежил" местные суды в Украине: названы новые имена

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 17 октября, назначил 42 новых судьи: 40 – в суды общей юрисдикции и 2 - в хозяйственные.

Соответствующие указы №759 и №760 были опубликованы на сайте главы государства.

Так, в местных хозяйственных судах должности получили: в хозяйственном суде Днепропетровской области Сергей Мартынюк и в хозяйственном суде Львовской области Роман Кидисюк.

Зеленский назначил 42 новых судей

Президент назначил в местных общих судах на должности:

судьи Бершадского районного суда Винницкой области Александра Рудя;

судьи Латинского районного суда Винницкой области Павла Гопкина;

судей Тульчинского районного суда Винницкой области: Александра Саламаху и Людмилу Штифурко;

судьи Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области Игоря Олейника;

судьи Центрально-Городского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области Юрия Онопченко;

судей Артемовского горрайонного суда Донецкой области: Оксану Лапченко и Наталью Фролову;

судьи Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя Донецкой области Дмитрия Козлова;

судьи Житомирского районного суда Житомирской области Ольга Дубовик;

судьи Королевского районного суда города Житомира Нину Анциборенко;

судьи Запорожского районного суда Запорожской области Дмитрия Сакоян;

судьи Белоцерковского горрайонного суда Киевской области Елену Гавенко;

судьи Мироновского районного суда Киевской области Андрея Полищука;

судьи Компаниевского районного суда Кировоградской области Вадима Червонописского;

судьи Онуфриевского районного суда Кировоградской области Марина Лях;

судьи Новопсковского районного суда Луганской области Ольгу Стеценко;

судьи Северодонецкого городского суда Луганской области Дениса Баронина;

судьи Золочевского районного суда Львовской области Владимира Сивака;

судей Перемышлянского районного суда Львовской области: Александру Гуняк и Андрея Савчак;

судьи Вознесенского горрайонного суда Николаевской области Наталья Зубарь;

судьи Заводского районного суда города Николаева Дмитрия Никитина;

судьи Ленинского районного суда города Николаева Олега Кирильчука;

судьи Николаевского районного суда Одесской области Виталия Воробья;

судьи Малиновского районного суда города Одессы Дмитрия Роика;

судьи Лубенского горрайонного суда Полтавской области Василия Даценко;

судьи Чорнухинского районного суда Полтавской области Сергея Крепкий;

судьи Липоводолинского районного суда Сумской области Дмитрия Сизова;

судьи Роменского горрайонного суда Сумской области Оксану Евлах;

судьи Тростянецкого районного суда Сумской области Марина Щербаченко;

судьи Дергачевского районного суда Харьковской области Владислава Овсянникова;

судьи Сахновщинского районного суда Харьковской области Александра Зимовского;

судьи Белозерского районного суда Херсонской области Валентина Бугрименко;

судьи Теофипольского районного суда Хмельницкой области Андрея Самойловича;

судьи Каменского районного суда Черкасской области Владлена Шкребу;

судьи Новоднестровского городского суда Черновицкой области Викторию Цыцак;

судьи Сокирянского районного суда Черновицкой области Сергея Унгуряна;

судьи Варвинского районного суда Черниговской области Андрея Савенко;

судьи Деснянского районного суда города Чернигова Александра Супруна;

судьи Соломенского районного суда города Киева Анна Сергиенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский назначил личного уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Им стал Роман Семенченко.

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