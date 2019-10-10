"Пашинский – бандит?" Зеленский остро прокомментировал скандальное дело

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что все украинцы считают скандального нардепа VIII созыва Сергея Пашинского бандитом. Однако он опроверг свое влияние на ход резонансного дела.
Такое заявление глава государства сделал во время пресс-марафона с журналистами 10 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Выйдите на улицу и спросите – Пашинский это бандит или нет? Спросите у людей, у всех. Я даю вам 100%: 100 человек спросите – 100 человек скажет: "Да". Я не влияю", – категорично заявил Зеленский.
Владимир Зеленский
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 декабря 2016 года в результате конфликта Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса второй попал в больницу с тяжелым огнестрельным ранением.
Пашинский утверждал, что они с супругой едва не врезались в микроавтобус, якобы стоявший в темноте без включенных габаритов, из-за чего и вспыхнула ссора.
Кроме того, он заверял, что сделал предупредительный выстрел в воздух и уже якобы после этого нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове.
При этом Химикус опроверг эту версию, отметив, что вынужден был обороняться бутылкой, а Пашинский направил пистолет сразу в грудь и выстрелил, что подтвердила экспертиза.
В июле 2017 года ГПУ закрыла дело против Пашинского, однако в декабре Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование уголовного производства.
В ноябре 2018 года Химикусу, в которого стрелял Пашинский, объявили подозрение в хулиганстве.
Во время стрельбы по Химикусу Пашинский применил наградное оружие – Glock 19 калибра 9 мм.
В январе 2019 года защита пострадавшего заявила, что следователи Нацполиции предпринимают попытки забрать из ГПУ уликипреступления Пашинского, чтобы окончательно похоронить дело против него.
4 октября ГБР объявило Пашинскому о подозрении.
7 октября Печерский районный суд Киева взял Сергея Пашинского под стражу на срок до 4 декабря без права внесения залога.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!