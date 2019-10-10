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10 октября • обновлено в 14:01
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"Пашинский – бандит?" Зеленский остро прокомментировал скандальное дело

5.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что все украинцы считают скандального нардепа VIII созыва Сергея Пашинского бандитом. Однако он опроверг свое влияние на ход резонансного дела.

Такое заявление глава государства сделал во время пресс-марафона с журналистами 10 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Выйдите на улицу и спросите – Пашинский это бандит или нет? Спросите у людей, у всех. Я даю вам 100%: 100 человек спросите – 100 человек скажет: "Да". Я не влияю", – категорично заявил Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир Зеленский Сергей Пашинский
Место
Украина
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Громозека Иван
Громозека Иван
В общем мораль сей баснм такова - сядет плешивая очкастая гнида всерьёз и надолго, да и поделом!
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Якщо включити пропагандиську машину то з любого можна зробити бандитом, саме це спрацювало з Пашинським. Кому це було вигідно - тільки раші і своїм гнидам що тягнуть до москви.
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Попович Олег
Попович Олег
КАРПАТСЬКИЙ Вовк, рот закрой бот, ты считаешь действия Пашинского законными, не смотря на его заслуги и учавствие в майдане и после майдана он нарушил закон и должен ответить, еще бы я на месте прокуратуры рассмотрел бы еще одно чудо по пристальнее это клоуна который генералов по лицу бьет, а не в суде стоит с доказательствами их вины. Я думаю кто этот клоун не надо напоминать?
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Чому він розписується за всіх??! Всі українці вважають, що він сів не в свої сані й що "шапка не по Сенці"... Трепло й рупор навуходоносора.
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