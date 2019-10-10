"Пашинский – бандит?" Зеленский остро прокомментировал скандальное дело

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что все украинцы считают скандального нардепа VIII созыва Сергея Пашинского бандитом. Однако он опроверг свое влияние на ход резонансного дела.

Такое заявление глава государства сделал во время пресс-марафона с журналистами 10 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Выйдите на улицу и спросите – Пашинский это бандит или нет? Спросите у людей, у всех. Я даю вам 100%: 100 человек спросите – 100 человек скажет: "Да". Я не влияю", – категорично заявил Зеленский.

Владимир Зеленский

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