Зеленский уничтожил коррупцию в Украине как и обещал!

Это не шутки, это официальные данные Госказначейства. За три месяца 2020-го года силами НАБУ, САП, СБУ, Генеральной прокуратуры, Государственного бюро расследований, Высшего антикоррупционного суда в бюджет государство конфисковано у осужденных за коррупционные преступления 14 284 гривны и 45 копеек.

Все! Коррупционеры остались без денег! Вот так-то! При прошлой коррупционной власти у Арбузова генпрокурор Луценко конфисковал в бюджет 1,5 миллиарда долларов, а сейчас у олигархов брать нечего - очевидно, они просто перестали пи...ть наши деньги!

Под руководством президента, который еженедельно заслушивает все ключевые антикоррупционные дела, лично дает команды по судам, лично решает кого сажать и кого миловать, государство наконец-то довело борьбу с коррупцией до конца - коррупция во власти вообще исчезла!

Поздравляем, Владимир Александрович, это успех, надеемся, вы как можно запишете об этом обращение к народу. Предлагаю именно из этих средств выписывать премии для поощрения руководителей государственных министерств и ведомств!