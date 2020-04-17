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17 апреля • обновлено в 17:38
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Зеленский оставил коррупционеров без денег!

1.4т

Зеленский уничтожил коррупцию в Украине как и обещал!

Это не шутки, это официальные данные Госказначейства. За три месяца 2020-го года силами НАБУ, САП, СБУ, Генеральной прокуратуры, Государственного бюро расследований, Высшего антикоррупционного суда в бюджет государство конфисковано у осужденных за коррупционные преступления 14 284 гривны и 45 копеек.

Все! Коррупционеры остались без денег! Вот так-то! При прошлой коррупционной власти у Арбузова генпрокурор Луценко конфисковал в бюджет 1,5 миллиарда долларов, а сейчас у олигархов брать нечего - очевидно, они просто перестали пи...ть наши деньги!

Под руководством президента, который еженедельно заслушивает все ключевые антикоррупционные дела, лично дает команды по судам, лично решает кого сажать и кого миловать, государство наконец-то довело борьбу с коррупцией до конца - коррупция во власти вообще исчезла!

Поздравляем, Владимир Александрович, это успех, надеемся, вы как можно запишете об этом обращение к народу. Предлагаю именно из этих средств выписывать премии для поощрения руководителей государственных министерств и ведомств!

Зеленский оставил коррупционеров без денег!

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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