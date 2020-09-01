Зеленский оригинально поздравил украинцев с Днем знаний

Президент Владимир Зеленский в День знаний, 1 сентября, поздравил украинских студентов, учащихся школ и даже дошкольников, а также педагогов и родителей с началом нового учебного года.

Глава государства отметил, что он стал особым из-за пандемии и карантина, и призвал организовать образовательный процесс с соблюдением рекомендаций. Обращение опубликовано в его официальном Telegram-канале.

"Этот год особенный. К традиционному утреннему "возьми "сменку" добавляется "возьми маску". Кроме знакомого "не выкрикивайте – поднимайте руки", говорят "не забывайте и дезинфицируйте руки". А на смену легендарному "не бегайте по коридорам" приходит "пожалуйста, соблюдайте дистанцию", – оригинально отметил президент.

По его словам, сейчас безопасные условия во время обучения являются главным приоритетом. Зеленский выразил надежду, что педагоги, родители, и все остальные, причастные к образовательному процессу, будут ответственными.

Президент добавил, что украинцы должны адаптироваться к ситуации, когда и знания, и здоровье являются важными. Школьникам он пожелал всегда получать 12 баллов, а всем – иметь температуру 36,6 градуса.

"Верю, что тысячи украинских первоклассников, которые сегодня переступили порог школы, станут в будущем надежной опорой и залогом успешной и процветающей независимой Украины. Верю, что будущие бакалавры, специалисты и магистры уже через год присоединятся к общему построению такого государства. Всех с Днем знаний!" – подытожил Зеленский.

Поздравление Зеленского (Telegram канал Zelenskiy/Official)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский лично поздравил выпускников, набравших наибольшее количество баллов на ВНО 2020 года. Он назвал их лучшими из лучших и поделился общим фото к Международному дню молодежи.