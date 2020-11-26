Зеленский опубликовал фото с родителями в Кривом Роге

Юрий Сергиенко Политика 21:37, 26.11.2020 Обновлено: 22:08, 26.11.2020

Президент Украины Владимир Зеленский, который 26 ноября с официальным визитом посетил Днепропетровскую область, приехал домой к своим родителям.

Он опубликовал совместные фото в Instagram и Facebook (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Кривбасссс! Папаааа! Мамаааа! Люблю!" – прокомментировал он снимки.

Президент опубликовал фото с родителями.
Instagram Владимира Зеленского

Еще одно фото, но уже цветное, Зеленский опубликовал в Facebook.

Президент со своими родителями.
Facebook Владимира Зеленского

Напомним, что родители главы государства проживают в Кривом Роге.

Instagram Владимира Зеленского.
Facebook Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский 26 ноября посетил с официальным визитом Днепропетровскую область. В рамках поездки он принял участие в церемонии прощания с генеральным директором конструкторского бюро "Южное" им. Янгеля Александром Дегтяревым, который умер от COVID-19.

Также глава государства возложил цветы к мемориалу героев Революции Достоинства в Днепре.

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