Зеленский опубликовал фото с Путиным в годовщину встречи "нормандской четверки"

Карина Бондаренко Политика 10:30, 9.12.2020 Обновлено: 10:56, 9.12.2020

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину Парижского саммита лидеров стран "нормандского формата", опубликовал в соцсети фото с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

На своей странице в Instagram он разместил снимок, сделанный 9 декабря 2019 года (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Путь к миру нелегкий, но знаю – мы сможем", – написал под фото Зеленский.

Президент Украины опубликовал фото.
Владимир Зеленский в Instagram
Скриншот.
Владимир Зеленский в Instagram

Детально ознакомиться с итогами саммита в "нормандском формате" можно в статье OBOZREVATEL о ключевых достигнутых договоренностях год назад.

Отметим, что "нормандский формат" появился в июне 2014 года после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. На четырехсторонних переговорах главы МИД и лидеры Украины, России, Франции и Германии пытаются найти способы урегулирования конфликта на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине действительно может состояться до Нового года.

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