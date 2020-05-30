Зеленский опубликовал декларацию о доходах: за год заработал более 28 млн

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах и расходах за 2019 год.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, доход Зеленского и членов его семьи в прошлом году составил 28,6 млн грн, при этом уплачено в бюджет 3,6 млн грн налогов.

Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах

С мая 2019 года Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной им зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 787 грн.

В декларации указано, что компания PricewaterhouseCoopers провела в 2019 году оценку нескольких торговых марок. По данным соответствующего отчета, стоимость торговой марки "Вечерний квартал" составляет 45,81 млн грн, стоимость торговой марки "Рассмеши комика" – 14,65 млн грн. На основании произведенной оценки Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 5,48 млн грн, поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли.

Также семья Зеленских получила 3,2 млн грн за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

Еще в 2019 году семья президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

Зеленский задекларировал 4,423 млн грн, которые были получены от продажи недвижимого имущества в Киеве, на улице Большой Васильковской, принадлежавшего его жене.

Кроме того, семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех 12 украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 144 грн.

Весной 2019 года Зеленский избавился от акций компании Green Family LTD и всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации. Также он лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

При этом Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя.

В 2019 году Елена Зеленская получила заем от Сергея Шефира в размере 5 млн грн. Заем была возвращена к концу отчетного года.

Сам Зеленский потратил в 2019 году 11,5 млн грн в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в президенты Украины. На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567 875 грн.

Поездка Владимира Зеленского в Оман оплачивалась за счет жены президента. Согласно законодательству, расходы и сделки членов семьи не декларируются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже до 2021 года введут нулевую декларацию для всех, кто хочет легализовать свои сбережения и активы, заработанные в тени. Легче всего будет легализовать сумму до 100 тыс. грн, остальным же придется заплатить небольшой налог в 5-10%.