Зеленский определился с судьбой Саакашвили при Кабмине

Кирилл Лютый Политика 20:36, 4.05.2020

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили получит официальную высокую должность в Украине.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в Офисе президента Владимира Зеленского.

"В ближайшие дни его назначат. Мы не можем пока говорить, кем его назначат, ведь об этом должен сказать президент. Могу только сказать, что он будет помогать работать правительству", – сказал собеседник.

Как передает "Интерфакс-Украина", бывший глава Одесской ОГА также подтвердил, что Зеленский вскоре объявит о его назначении, но должность не уточнил.

"Я думаю, что об этом сам президент объявит в ближайшие дни. Я действительно имел консультации с ним и с администрацией президента, с разными подразделениями, так же, как с разными парламентскими лидерами", – сказал Саакашвили.

Саакашвили и Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, изначально Саакашвили нацеливался на должность вице-премьера по реформам. Такой должности в Кабмине ранее не было.

Позже появилась информация, что нардепы не хотят поддерживать его кандидатуру. В ОП рассказали, что Саакашвили может стать представителем Зеленского в Кабмине или секретарем Национального совета реформ. На эти должности президент может назначать без одобрения парламента.

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