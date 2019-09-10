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11 сентября • обновлено в 11:35
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Зеленский определился с новым главой военной прокуратуры: кто он

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Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение народного депутата нескольких созывов Виктора Чумака на должность руководителя военной прокуратуры.

Соответствующий документ оказался в распоряжении "Зеркала недели". Отметим, с 2014 года данное кресло занимал Анатолий Матиос.

"Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора согласована", - говорится в подписанном президентом документе.

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Виктор Чумак и Владимир Зеленский

Виктор Чумак и Владимир Зеленский

Коллаж

Накануне источники издания сообщили о планах генпрокурора Украины Руслана Рябошапки назначить Чумака руководителем военной прокуратуры вместо уволенного Матиоса.

По их данным, руководство собирается переформатировать военную прокуратуру, исключив ее двойное подчинение ГПУ и Министерству обороны.

Известно, что Чумак – украинский политик, юрист, народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов ("Удар" и БПП, последнюю фракцию покинул 4 февраля 2016 года по собственному желанию).

Он майор запаса и бывший председатель комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, лидер общественного союза "Гражданское движение Хвыля". Он давно и близко знаком с Русланом Рябошапкой.

Документ

Документ

Зеркало недели

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса 2 сентября.

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

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Персоны
Виктор Чумак Владимир Зеленский Руслан Рябошапка
Место
Украина
Теги
Генеральная прокуратура Украины политика
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