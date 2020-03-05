Зеленский получил "добро" от ворон на туризм в Украине. Видео

Президент Владимир Зеленский призвал развивать туризм в Украине, получив "благословение" от природы.

Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами в Новых Санжарах, Полтавская область.

Зеленский обратился к иностранцам, которые вместе с украинцами находились на карантине в санатории.

"Побудьте немного в Украине, это очень важно. Сейчас то время, когда можно заниматься туризмом. Вы видите, даже по сравнению с очень многими странами Европы у нас наименьшее количество случаев и мы их контролируем. У нас прекрасная страна и много мест, где можно нормально отдохнуть, когда вся эта вирусная история пройдет, а она обязательно пройдет", – рассказал глава Украины.

Зеленский в Новых Санжарах Скриншот

Отметим, что когда Зеленский прервал речь, то на фоне закаркали вороны. Президент улыбнулся и отметил, что его слова "подтверждены": "даже природа нас поддерживает".

Зеленский в Новых Санжарах Скриншот

Зеленский в Новых Санжарах Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в Новые Санжары встретить после карантина эвакуированных из Китая, поблагодарил бывшего министра здравоохранения Зоряну Скалецкую и крепко ее обнял.

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