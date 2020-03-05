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5 марта • обновлено в 15:15
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Зеленский получил "добро" от ворон на туризм в Украине. Видео

11.2т
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Президент Владимир Зеленский призвал развивать туризм в Украине, получив "благословение" от природы.

Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами в Новых Санжарах, Полтавская область.

Зеленский обратился к иностранцам, которые вместе с украинцами находились на карантине в санатории.

"Побудьте немного в Украине, это очень важно. Сейчас то время, когда можно заниматься туризмом. Вы видите, даже по сравнению с очень многими странами Европы у нас наименьшее количество случаев и мы их контролируем. У нас прекрасная страна и много мест, где можно нормально отдохнуть, когда вся эта вирусная история пройдет, а она обязательно пройдет", – рассказал глава Украины.

Зеленский в Новых Санжарах

Зеленский в Новых Санжарах

Скриншот

Отметим, что когда Зеленский прервал речь, то на фоне закаркали вороны. Президент улыбнулся и отметил, что его слова "подтверждены": "даже природа нас поддерживает".

Зеленский в Новых Санжарах

Зеленский в Новых Санжарах

Скриншот

Зеленский в Новых Санжарах

Зеленский в Новых Санжарах

Скриншот

Смотрите видео с 5:20

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в Новые Санжары встретить после карантина эвакуированных из Китая, поблагодарил бывшего министра здравоохранения Зоряну Скалецкую и крепко ее обнял.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Полтава
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Кошель Роман
Кошель Роман
https://youtu.be/Y05OkTuD5Nk
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Abromovich Eugene
Abromovich Eugene
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