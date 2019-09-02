"Зеленский окажется в ловушке!" Портников раскрыл цель Путина

Президент России Владимир Путин намерен максимально использовать заинтересованность главы Украины Владимира Зеленского в скорейшем проведении встречи лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция и Германия).

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на Еспресо, отметив, что для украинского президента сам факт проведения встречи - уже успех.

"Президент Франции Эммануэль Макрон с его склонностью к эффектам - в этом он похож на Зеленского - тоже может рассматривать сам факт возобновления встреч на высшем уровне в качестве собственного внешнеполитического успеха. Канцлер Ангела Меркель разумно дистанцировалась от процесса - она лучше знает и понимает Путина, чем ее коллеги. А сам Путин намерен обменять склонность Зеленского и Макрона к эффектам и быстрым эффектам на конкретный результат, в очередной раз переиграть своих неопытных и экзальтированных противников", - написал он.

По словам журналиста, Путин может попытаться добиться своего по простой схеме, которая уже была применена с обменом пленными.

Зеленский и Путин

"Будет разыгрываться конструктивность, демонстрироваться готовность, а на самом последнем этапе, когда уже назначат дату саммита и начнется подготовка к встрече, появится новое, совершенно невыполнимое и оскорбительное условие, отказ от которого приведет к срыву мероприятия. А сам саммит будет уже к тому времени распропагандирован как реальная возможность завершить войну и договориться по Донбассу. И Зеленский окажется ровно в той же невыносимой ситуации, в которой он оказался из-за обмена пленных, когда всплыло подлинное желание Путина - заполучить Владимира Цемаха и скрыть информацию об уничтожении "Боинга", - пояснил Портников.

Журналист уточнил, что Зеленскому еще повезет, если он окажется в ловушке один, тогда ему удастся выбраться путем репутационных потерь, но есть шанс, что сторонники украинского президента в самой Украине просто ничего не поймут и поверят в какую-нибудь красивую официальную версию отказа от встречи.

"Это если Зеленский не пойдет на условия Путина. Если пойдет и эти условия будут капитулянтскими, тогда может вызреть совсем другая ситуация, тогда будет не до сторонников. Но дополнительным фактором, который может заставить Зеленского согласиться с требованиями Кремля, может быть ситуация, когда украинский президент окажется в ловушке не один, а вместе с Макроном - собственно, для этого Кремль будет прилагать дополнительные усилия. В этом случае уже Макрон станет давить на украинского президента, чтобы спасти свой авторитет", - отметил он.

По словам Портникова, выбраться из ловушки в этом случае Зеленский сможет только с помощью поддержки американцев, которые не сильно спешат пока что эту поддержку оказывать и здравомыслия Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает идею проведения саммита в "нормандском формате" в ближайшее время, однако настаивает на важности получения результатов от такой встречи.

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