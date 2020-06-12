Зеленский официально назначил председателя Запорожской ОГА: подписан указ

Президент Владимир Зеленский официально уволил Виталия Туринка с должности главы Запорожской облгосадминистрации и назначил вместо него Виталия Боговина.

Соответствующие указы №220 и №221 от 11 июня опубликованы на сайте президента.

"Уволить Туринка Виталия Викторовича с должности председателя Запорожской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в указе №220.

Зеленский официально назначил Боговина председателем Запорожской ОГА

"Назначить Боговина Виталия Викторовича председателем Запорожской областной государственной администрации", – говорится в указе №221.

Напомним, ранее Кабинет министров согласовал смену председателя Запорожской областной государственной администрации – увольнение Туринка и назначение Боговина. Вице-премьер Михаил Федоров заявил, что "Запорожская область находится с точки зрения эффективности главы областной администрации на третьем месте с конца".

В то же время Боговин признался, что не имеет опыта работы на государственной службе, но имеет опыт ведения бизнеса и мотивацию работать во власти в интересах людей.

Также он озвучил свои планы на новой должности: "Есть видение некоторых проектов, которые я хочу с командой привести в Запорожскую область – и сделать стартап на этой области, чтобы через год-два вся Украина увидела, как можно работать".

Отметим, что Боговин родился 17 августа 1969 года в Запорожской области, занимал должность директора "Бизон-Тех 2006". В 2010 году совместно с Вадимом Коверником создали агрохолдинг LANDFORT и в 2016 году объединили все активы в BKW Group.

В 2019 Виталий Боговин баллотировался в Верховную Раду от "Слуги народа", представляя 78-й округ, но проиграл кандидату от партии ОПЗЖ Александру Пономареву.

president.gov.ua

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Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский признал провал "Лифта" и анонсировал увольнение глав ОГА.