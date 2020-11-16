Зеленский одобрил карантин выходного дня и пообещал помочь украинцам

Алексей Титофф Политика 14:53, 16.11.2020 Обновлено: 15:07, 16.11.2020

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил внедрение карантина выходного дня и пообещал бизнесу поддержку во время вынужденного простоя.

Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства в понедельник, 16 ноября, передает пресс-служба ОПУ.

"Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми – это спасение жизней", – отметил гарант.

Совещание с Зеленским
ОПУ

Также Зеленский сказал, что необходимо восстановить и усовершенствовать программы экономической помощи одиноким людям, предпринимателям, работникам, потерявшим работу.

Добавим, что на совещании секретарь СНБО Алексей Данилов добавил, что благодаря карантину в крупных городах страны уменьшилась активность граждан: в субботу на 18,5%, а в воскресенье – на 27%.

В свою очередь глава Кабмина Денис Шмыгаль пообещал создать дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня.

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