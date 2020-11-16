Зеленский одобрил карантин выходного дня и пообещал помочь украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил внедрение карантина выходного дня и пообещал бизнесу поддержку во время вынужденного простоя.
Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства в понедельник, 16 ноября, передает пресс-служба ОПУ.
"Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми – это спасение жизней", – отметил гарант.
Также Зеленский сказал, что необходимо восстановить и усовершенствовать программы экономической помощи одиноким людям, предпринимателям, работникам, потерявшим работу.
Добавим, что на совещании секретарь СНБО Алексей Данилов добавил, что благодаря карантину в крупных городах страны уменьшилась активность граждан: в субботу на 18,5%, а в воскресенье – на 27%.
В свою очередь глава Кабмина Денис Шмыгаль пообещал создать дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее мэры ряда городов отказались вводить карантин выходного дня.
По всей стране прошли акции протеста предпринимателей против введения правительством так называемого карантина выходного дня.
Только за первый день нового карантина, 14 ноября, полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.
Министр здравоохранения Максим Степанов рекомендовал мэрам, которые выступили против карантина выходного дня, посетить больницы и посмотреть на пациентов в тяжелом состоянии.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что мэры городов не имеют полномочий разрешать работать заведениям, деятельность которых запрещена правилами карантина выходного дня.
Позже Шмыгаль провел онлайн-встречу с мэрами крупных городов на фоне протестов против карантина выходного дня.