Зеленский объявил всенародный опрос 25 октября: все детали

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к народу и призвал граждан принять участие в масштабном опросе 25 октября, подразумевая местные выборы.

Речь главы государства обнародовали на официальном YouTube-канале Офиса президента. В частности, Зеленский призвал граждан прийти на избирательные участки и ответить на пять важных для каждого вопросов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ниже приводим полный текст обращения.

Привет! Да-да, я обращаюсь именно к тебе. Помнишь, как мы вместе писали мою предвыборную программу? Чтобы воплощать то, что действительно нужно именно тебе, каждому гражданину Украины. Это была демоверсия народовластия, а его реальное внедрение стало нашей с тобой целью. И сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне.

И согласитесь: право народа Украины на собственное мнение – священно. Ему не нужно благословения от политиков. И ничто не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно. 25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов.

О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, что раньше у нас никогда не спрашивали. 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политиков из высоких кабинетов, не "независимых" экспертов с телешоу, не агентов других государств – нет!

Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: "А что думаешь ты?". Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты. Потому что Украина – это ты. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Кстати, какие будут вопросы? Об этом позже.

Инициатива Зеленского стала поводом для критики среди украинцев. Известные политики, общественные деятели и простые граждане увидели в ней признаки незаконности и даже отсылки к нелегитимному референдуму.

Однако в Офисе президента поспешили заверить, что опрос станет лишь одним из инструментов демократии и не будет иметь юридических последствий. Его целью якобы является позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.

Что вынесут в опрос Зеленского?

По данным экс-нардепа Сергея Лещенко, первый вопрос будет озвучен общественности 14 октября. В последующем каждый день будут озвучивать еще по одному. Отвечать на них 25 октября украинцы якобы будут добровольно.

Что касается содержания президентской инициативы, то четких ответов по этому поводу пока нет. Однако источники в ОПУ утверждали, что в опросе не будет спекуляций относительно Донбасса и других провокационных тем.

Вместе с тем в окружении Зеленского якобы признали, что изначально он хотел включить во"всенародный опрос" вопросы об оккупированных Крыме и Донбассе.

Еще одна особенность идеи – изучение проблем, интересующих молодежь (например, легализация каннабиса).

Формат опроса предварительно подразумевает проведение некоего экзит-полла за частные средства. Его организаторы планируют напечатать 5 млн анкет, которые молодые люди в палатках возле участков будут предлагать заполнить тем, кто приходит на выборы.

Напомним, 25 октября в Украине пройдут местные выборы – украинцам нужно будет выбрать мэров и глав поселковых советов. Кроме того, это будут первые выборы в советы в объединенных территориальных общинах еще и по обновленному избирательному законодательству.

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