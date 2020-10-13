Зеленский объявил всенародный опрос 25 октября

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к народу и призвал граждан принять участие в масштабном опросе 25 октября, подразумевая местные выборы.

Речь главы государства обнародовали на его официальном Telegram-канале. В частности Зеленский призвал граждан прийти на избирательные участки и ответить на пять важных для каждого вопросов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ниже приводим полный текст обращения.

Привет! Да-да, я обращаюсь именно к тебе. Помнишь, как мы вместе писали мою предвыборную программу? Чтобы воплощать то, что действительно нужно именно тебе, каждому гражданину Украины. Это была демоверсия народовластия, а его реальное внедрение стало нашей с тобой целью. И сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне.

И согласитесь: право народа Украины на собственное мнение – священно. Ему не нужно благословения от политиков. И ничто не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно. 25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов.

О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, что раньше у нас никогда не спрашивали. 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политиков из высоких кабинетов, не "независимых" экспертов с телешоу, не агентов других государств – нет!

Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: "А что думаешь ты?". Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты. Потому что Украина – это ты. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Кстати, какие будут вопросы? Об этом позже.

Напомним, 25 октября в Украине пройдут местные выборы – украинцам нужно будет выбрать мэров и глав поселковых советов. Кроме того, это будут первые выборы в советы в объединенных территориальных общинах еще и по обновленному избирательному законодательству.

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