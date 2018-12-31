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Зеленский объявил о выдвижении в президенты

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Украинский шоумен, основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.

Такое заявление прозвучало во время его обращения к украинцам, которое транслировал телеканал "1+1".

"Сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу же выполню. Уважаемые украинцы! Я обещаю вам пойти в президенты Украины! И сразу выполняю! Я иду в президенты Украины! Давайте сделаем это вместе!", — призвал он

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При этом Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас переживает очень сложный период.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что Владимир Зеленский может принять участие в президентских выборах, стало известно в июне 2018 года. Примечательно, что многие украинцы поддержали такой шаг популярного шоумена.

Так, по данным социологических опросов Зеленский занимает третье место в президентской гонке, за актера готовы проголосовать 10% украинцев.

Также Зеленский прокомментировал свои показатели, рассказав о "хорошей драке" за кресло президента Украины.

Читайте все новости по теме "Президентские выборы 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Президентские выборы 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Якібчук Руслан
Якібчук Руслан
Я просто шокований неповагою в Новорічну ніч каналу коломойського до діючого президента...! Я просто розлючений,вперше національний канал 1+1 не транслював послання Президента! Ганьба,Гидота,Покидьки...і хто терер скаже що цей клоун зеленський не повія коломойського,?!!! Навіть при бандюковичу такого не було....
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
То то я думаю, чё у меня тик от шампусика )
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Щербан Andy
Щербан Andy
То то я думаю- чому вітання Порошенка на плюсах спізнилось. А вони цирк запустили.
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