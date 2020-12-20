Зеленский объявил о финале реформы Генпрокуратуры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о фактическом окончании реформы Генеральной прокуратуры.

Как сказал он в интервью The New York Times, опубликованном на сайте главы государства, в ГПУ произошло много переформатирований, в частности, прокуроры прошли конкурсный отбор.

"Также подошли к очень важному стратегическому этапу – нашли баланс среди правоохранительных органов, и будет запущена реформа Службы безопасности Украины, которая не будет заниматься экономикой", – отметил Зеленский.

Кроме того, по его словам, больше года работает Высший антикоррупционный суд, и уже есть приговоры.

"И следующий большой этап – это глобальная судебная реформа в Украине, которую мы начнем воплощать со следующего года, так как уже подготовлено много законов, подготовлены этапы внедрения этих реформ", – добавил президент.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что может уволить генерального прокурора Ирину Венедиктову, если она не покажет определенного результата до конца года. Он отметил, что предыдущий прокурор был уволен из-за отсутствия посадок, поэтому ждет лучших результатов от Венедиктовой.

В ответ генпрокурор высоко оценила работу своего ведомства и отметила, что посадки должны обеспечивать суды.