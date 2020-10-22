Зеленский объяснил, зачем ему всенародный опрос

Всенародный опрос, который пройдет в день местных выборов, 25 октября, не будет иметь никаких юридических последствий, но мнение граждан даст президенту дополнительный аргумент инициировать соответствующие изменения в законодательство.

Целесообразность проведения опроса президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в интервью четырем национальным телеканалам. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Меня очень интересует и для меня важно мнение людей. Потому что народовластие – это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Готов ко второму чтению проект закона о референдуме. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ", – сказал президент.

Он также обратил внимание, что опрос, в отличие от социологического, даст возможность узнать мнение как можно большего количества населения.

"Что такое социологический опрос? Это выборка... Президент делает серьезный экзит-пол. Я хочу получить результаты, ответы от миллионов людей, а выборка – это две тысячи человек", – отметил Зеленский.

Он привел пример, что утвердительный ответ большинства украинцев на вопрос о легализации медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных может стать главным аргументом для народных депутатов проголосовать за соответствующие изменения в законодательстве.

"Электорально они увидят, что люди это поддерживают. Тогда я, как президент, имея уже социологию, ничего не буду бояться, подам этот законопроект и буду знать, что у меня есть поддержка и Рады, и народа", – заявил глава государства.

Президент также заверил, что на проведение общенационального опроса 25 октября не будут выделять средств из государственного бюджета.

"Не за счет государства и не за счет олигархических структур. Вы все увидите. Ответ всегда есть или официальный, или в декларации президента Украины", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL: