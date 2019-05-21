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Зеленский объяснил, почему распускает Раду

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидерами парламентских фракций 21 мая объяснил, почему решил распустить Верховную Раду и открыть путь к досрочным выборам.

Он считает, что нынешний парламент исчерпал свое доверие у граждан Украины, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту – 4%. Это – оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска – с 2016 года не существовало коалиции", – заявил Зеленский.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Сайт президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
внеочередные выборы в Раду
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
і нафіга було розпинатись - сказав би прямо коломойський наказали, а то крутиться як гівно в ополонці. а опитування придурковате - "30%Так, але за умови зміни Виборчого кодексу — тільки відкриті списки". і хто млять має новий закон приймати роспущена вр? логіка де? хоча такі сам 27% Так. Цей корумпований парламент давно пора розігнати! - ще одна отара. що боїтесь що за пять місяців зелька такого накрутить - що слуга народу нуль цілих і хер десятих набе, якщо ще закон про імпічмент до цього часу би не прийняли?
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В Татьяна
В Татьяна
Не пам'ятаю, щоб інший парламент мав кредит довіри вище 5-10%..на 1,5 місяці підуть раніше- прям "подія"...президент має право розпустити, але скористатися цією можливістю повинен в конституційний спосіб.. Починати гаранту з порушення закону? Розпустив одночасно парламент, сказав, щоб уряд писав заяви (уряд у відчтавку пішов)і як тепер країні бути? Популізм..краще б в перший день показав керівника адміністрації..міністра оборони..да кого небуть..Пане Зеленський в мене питання: - ви взагалі розумієте про що говорите? Язик у вас гострий- хотілось щоб і розум такий був.
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Skoraij Anna
Skoraij Anna
БРЕШЕ! РАДА ЗОВСІМ НЕ ВТРАТИЛА ДОВІРИ НАРОДУ!!!
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