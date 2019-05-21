Зеленский объяснил, почему распускает Раду

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидерами парламентских фракций 21 мая объяснил, почему решил распустить Верховную Раду и открыть путь к досрочным выборам.

Он считает, что нынешний парламент исчерпал свое доверие у граждан Украины, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту – 4%. Это – оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска – с 2016 года не существовало коалиции", – заявил Зеленский.

Владимир Зеленский Сайт президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая во время инаугурации Зеленский заявил, что досрочно прекращает полномочия Верховной Рады.

21 мая он провел консультации с парламентскими фракциями и группами относительно этого вопроса.

По итогам встречи президент договорился с лидерами фракций Верховной Рады о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!