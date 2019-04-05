Зеленский объяснил, почему отказался сдавать анализы вместе с Порошенко

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не приехал вместе с главой государства Петром Порошенко сдавать анализы на стадионе НСК "Олимпийский", так как там нет лаборатории.

Об этом он рассказал после сдачи анализов в лаборатории "Eurolab", передает ТСН. Артист "95-го квартала" отметил, что сдавал на анализ только кровь.

"У меня еще никогда не было пресс-конференции по поводу анализов. Сдал кровь, всю кровь из меня выкачали, но, слава богу, во мне ее много. Это будет глубокий анализ, через три дня мы получаем результат на электронную почту. Всем его покажем, все официально", – сообщил Зеленский.

Также он добавил, что не знал о существовании лаборатории на "Олимпийском", поэтому не сдавал анализы совместно с президентом.

"Никто не знает о существовании там (на стадионе – Ред.) лаборатории", – объяснил он.

Также он добавил, если будет нужно, что сдаст на экспертизу еще и ногти и волосы. Кроме того, сегодня Зеленский намерен приехать на стадион "Олимпийский".

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, главный врач киевской наркологической больницы Владимир Ярый обнародовал результаты анализов президента Украины Петра Прошенко.

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