Зеленский обвинил в ухудшении ситуации с коронавирусом местную власть

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за ухудшение эпидемической ситуации и рост количества больных коронавирусом в каждом конкретном регионе лежит на местных властях.

Как передает пресс-служба ОП слова Зеленского, некоторые представители органов местной власти якобы хотят создать себе политическую рекламу, когда называют карантинные ограничения слишком жесткими.

"Из-за политических игр и подготовку к местным выборам некоторые представители местной власти, особенно в областных городах, начали почему-то на словах воевать с центральной властью из-за того, что власть "закручивает гайки", и хотели смягчения карантина.

В селах, маленьких городках, если люди видят, что глава села, глава ОТГ, мэр выходит и говорит: я считаю, что власть переоценивает сложность ситуации, что нет ничего страшного, что можно день города проводить и собирать по 20-30 тысяч человек – люди видят, ориентируются и так себя ведут. Люди ориентируются на лидеров", – заявил он.

Зеленский отметил, что в вопросах карантина "ни на какие компромиссы ни с кем не шел бы, потому что компромиссы обернутся количеством заболевших, а результатом будет количество умерших людей".

Президент добавил, что изначально в Украине был один из самых лучших результатов по сдерживанию пандемии COVID-19 и при этом один из самых либеральных режимов карантина, но приближение местных выборов ухудшило ситуацию.

Как писал OBOZREVATEL, 18 сентября в Украине обновили распределение на карантинные зоны, которое вступит в силу с 21 сентября и будет действовать в течение двух недель.

По состоянию на утро пятницы, 18 сентября, в Украине официально подтверждены 169 472 случая коронавирусной инфекции. Из них 3228 – обнаружены за прошедшие сутки.