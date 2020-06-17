Зеленский обсудит вступление Украины в ЕС на саммите Восточного партнерства

Президент Украины Владимир Зеленский будет поднимать вопросы взаимодействия с Европейским Союзом, в том числе перспективы членства в организации, на саммите Восточного партнерства в формате видеоконференции 18 июня.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что одной из самых важных тем для обсуждения будет то, каким образом координировать усилия членов ЕС и "восточных партнеров" при реагировании на пандемию коронавируса.

Однако на повестке дня диалога с ЕС остаются и стратегические вопросы: перспектива членства для Украины, перспектива расширения доступа украинских товаров на рынки ЕС, поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.

"И об этом будет говорить президент во время своего выступления на видеоконференции Восточного партнерства", – сообщил Жовква, добавив, что "мы хотим, чтобы мероприятие прошло не ради мероприятия, а достигло конкретных результатов".

Игорь Жовква

Как писал OBOZREVATEL, Украина 12 июня получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Страна стала одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.