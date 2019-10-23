Зеленский обсудил со Штайнмайером план по Донбассу: что решили

Глава Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Встреча двух глав государства прошла в Японии, где они обсудили ситуацию на Донбассе, передает пресс-служба ОПУ.
"Достижение мира на Донбассе и завершения кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны в Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", – заявил Зеленский.
Также было решено, что нормандский формат является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.
"Украина выполнила свою часть для возобновления работы нормандской четверки. Рассчитываем на проведение встречи лидеров нормандской четверки в ближайшее время, ведь все преграды устранены", – отметил Зеленский.
Также президент пригласил Штайнмайера посетить Украину.
Зеленский и Штайнмайер
ОПУ
Как сообщал OBOZREVATEL:
В России заявили, что украинская делегация якобы подписала "формулу Штайнмайера" во вторник, 1 октября, на переговорах в Минске.
Активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания документа. К столице присоединились и другие города.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле".
Выяснилось, что Украина не подписывала "план Штайнмайера" по Донбассу. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма лишь письменно уведомил представителя ОБСЕ Сайдика о согласовании этого плана.
В сети было официально опубликовано письмо, которое подписал Кучма 1 октября.
Также Украина в лице команды президента Зеленского согласилась рассмотреть "формулу Штайнмайера" еще в июле 2019 года в ходе консультаций дипломатических советников в "нормандском формате".
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг, что на содержание "формулы" решения конфликта на Донбассе, названной его именем, каким-либо образом повлияла российская сторона.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.