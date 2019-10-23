Зеленский обсудил со Штайнмайером план по Донбассу: что решили

Глава Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Встреча двух глав государства прошла в Японии, где они обсудили ситуацию на Донбассе, передает пресс-служба ОПУ.

"Достижение мира на Донбассе и завершения кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны в Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", – заявил Зеленский.

Также было решено, что нормандский формат является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.

"Украина выполнила свою часть для возобновления работы нормандской четверки. Рассчитываем на проведение встречи лидеров нормандской четверки в ближайшее время, ведь все преграды устранены", – отметил Зеленский.

Также президент пригласил Штайнмайера посетить Украину.

Зеленский и Штайнмайер ОПУ

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