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23 октября • обновлено в 09:00
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Зеленский обсудил со Штайнмайером план по Донбассу: что решили

1.8т Читать материал на украинском

Глава Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Встреча двух глав государства прошла в Японии, где они обсудили ситуацию на Донбассе, передает пресс-служба ОПУ.

"Достижение мира на Донбассе и завершения кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны в Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", – заявил Зеленский.

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Также было решено, что нормандский формат является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.

"Украина выполнила свою часть для возобновления работы нормандской четверки. Рассчитываем на проведение встречи лидеров нормандской четверки в ближайшее время, ведь все преграды устранены", – отметил Зеленский.

Также президент пригласил Штайнмайера посетить Украину.

Зеленский и Штайнмайер

Зеленский и Штайнмайер

ОПУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В России заявили, что украинская делегация якобы подписала "формулу Штайнмайера" во вторник, 1 октября, на переговорах в Минске.

  • Активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания документа. К столице присоединились и другие города.

  • Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле".

  • Выяснилось, что Украина не подписывала "план Штайнмайера" по Донбассу. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма лишь письменно уведомил представителя ОБСЕ Сайдика о согласовании этого плана.

  • В сети было официально опубликовано письмо, которое подписал Кучма 1 октября.

  • Также Украина в лице команды президента Зеленского согласилась рассмотреть "формулу Штайнмайера" еще в июле 2019 года в ходе консультаций дипломатических советников в "нормандском формате".

  • Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг, что на содержание "формулы" решения конфликта на Донбассе, названной его именем, каким-либо образом повлияла российская сторона.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Франк-Вальтер Штайнмайер
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера нормандский формат Донбасс
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Табакерова Надежда
Табакерова Надежда
Опять свои хотелки озвучил.Не смешно уже. Когда исполнять собираешься свои предвыборные обещания?
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Гм, и ни слова, что же ответил Штайнмайер. И самое интересное: что же выполнила Украина ? Ну ка свидомня маНданная(это не опечятка), попробуйте угадать !
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hunt andres
hunt andres
Ясно. Блаблабла. Т.е. ничего не решили. Да и вообще - все уже давно решено. Без вас)))
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