Зеленский обсудил с Путиным перемирие на Донбассе: все подробности

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин 26 июля провели телефонный разговор.

В частности, было обсуждено выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского" саммита 9 декабря 2019 в Париже, сообщается на сайте ОП Украины.

Как отметила пресс-служба Зеленского, глава Украины поднял вопрос безопасности на Донбассе.

"Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность", – говорится в сообщении.

Лидеры двух стран, как сказано на сайте Офиса президента, согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня.

Также президенты "обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведение сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам".

Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова, удерживаемого РФ, в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына Мусы.

"Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации", – отметили в ОП.

Кроме того, Зеленский и Путин обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

"Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита "нормандской четверки" в Берлине", – подытожила пресс служба.

При этом сайт Кремля сообщил: "Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования".

Согласно сообщению пресс-службы Путина, Зеленский сам позвонил главе РФ.

В России также утверждают, что "еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей".

Как писал OBOZREVATEL: