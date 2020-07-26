Зеленский обсудил с Путиным перемирие на Донбассе: все подробности
Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин 26 июля провели телефонный разговор.
В частности, было обсуждено выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского" саммита 9 декабря 2019 в Париже, сообщается на сайте ОП Украины.
Как отметила пресс-служба Зеленского, глава Украины поднял вопрос безопасности на Донбассе.
"Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность", – говорится в сообщении.
Лидеры двух стран, как сказано на сайте Офиса президента, согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня.
Также президенты "обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведение сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам".
Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова, удерживаемого РФ, в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына Мусы.
"Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации", – отметили в ОП.
Кроме того, Зеленский и Путин обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.
"Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита "нормандской четверки" в Берлине", – подытожила пресс служба.
При этом сайт Кремля сообщил: "Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования".
Согласно сообщению пресс-службы Путина, Зеленский сам позвонил главе РФ.
В России также утверждают, что "еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей".
Как писал OBOZREVATEL:
22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.
Президент Владимир Зеленский отметил, что соглашение должно быть подписано лидерами стран "нормандской четверки", что повысит его статус и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей.
Глава Украины добавил, что в случае обстрелов украинских военных на Донбассе они всегда отвечают и очень мощно.
Так называемые Донецкая и Луганская "народные республики" заявили о готовности к переходу к полному бессрочному прекращению огня.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в случае нарушения договоренностей украинские военные "будут готовы дать должный отпор противнику".