Зеленский обсудил с Меркель по телефону ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, проинформировав ее о ситуацию с безопасностью на Донбассе

Как сообщается на официальном сайте президента, Зеленский поблагодарил Германию за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Спасибо за вашу оценку наших усилий на пути к прекращению огня на Донбассе и к мирному урегулированию. Достижение мира остается ключевым приоритетом для меня и для всех украинцев", – сказал глава государства.

Со своей стороны Меркель заверила, что Германия будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе. При этом она подчеркнула важность выполнения Парижских договоренностей, достигнутых в "нормандской формате", прежде всего соблюдения сторонами режима прекращения огня.

Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе, а также выразили надежду, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" 11 сентября принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров "нормандской четверки".

Меркель подчеркнула, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к решению вопроса войны на Донбассе.

Также была отмечена близость позиций Германии и Украины относительно событий в Беларуси. Зеленский сообщил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в этой стране.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил в Twitter, что это был уже 12-й телефонный разговор Зеленского и Меркель.

Скрин Twitter

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