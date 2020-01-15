Зеленский внезапно поговорил с Меркель: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 января, провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором шла речь о катастрофе самолета Boeing 737 в Иране.

Об этом сообщает Офис главы государства. Также затронули тему транзита газа и ситуацию на Донбассе.

Канцлер выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета. Зеленский же поблагодарил за слова поддержки и готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы.

Зеленский внезапно поговорил с Меркель

Президент Украины также рассказал, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов. "Сейчас в Иране остаются те из них, которые занимаются вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросам "черных ящиков", – добавил он.

Глава украинского государства рассказал, что ожидает эффективное расследование и привлечение к уголовной ответственности виновных, а также на компенсации семьям погибших и компании-перевозчику. Президент Украины призвал Германию политически содействовать этому процессу.

Стороны также обсудили заключенные договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу.

Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германии за посредничество. Меркель со своей стороны заявила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности.

Президент Украины и канцлер Германии также пообщались о ситуации на Донбассе. Зеленский поблагодарил Меркель за активное участие в проведении саммита в "нормандской формате" в Париже 9 декабря и за поддержку Украины в вопросе мирного урегулирования конфликта на востоке.

Глава государства подчеркнул, что благодаря переговорам в Париже удалось достичь договоренностей о возвращении части содержащихся украинский. "Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе ", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что уже ведется работа над формированием очередных списков для освобождения.

Также президент Украины выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" в Донбассе. По словам главы государства, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона будет активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Зеленский сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

"Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей", – подчеркнул он.

Кроме того, президент выразил обеспокоенность недопуска представителей Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемых лиц на неподконтрольных территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский договорился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном о привлечении Франции к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета МАУ в Иране.

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