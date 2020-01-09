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9 января • обновлено в 19:21
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Зеленский обсудил с главой Ирана крушение Boeing 737 МАУ: подробности

1.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Ирана Хасаном Рухани, они обсудили катастрофу с Boeing 737 компании МАУ.

Как передает пресс-служба украинского лидера, Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и сообщил, что украинская сторона уже начала работу, присоединившись к расследованию причин катастрофы.

"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", – отметил он.

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Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани подчеркнул, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.

Зеленский обсудил с главой Ирана крушение Boeing 737 МАУ: подробности

Зеленский обсудил с лидером Ирана авиакатастрофу с самолетом МАУ

Зеленский обсудил с лидером Ирана авиакатастрофу с самолетом МАУ

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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