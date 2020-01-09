Зеленский обсудил с главой Ирана крушение Boeing 737 МАУ: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Ирана Хасаном Рухани, они обсудили катастрофу с Boeing 737 компании МАУ.
Как передает пресс-служба украинского лидера, Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и сообщил, что украинская сторона уже начала работу, присоединившись к расследованию причин катастрофы.
"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", – отметил он.
Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани подчеркнул, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.
Зеленский обсудил с лидером Ирана авиакатастрофу с самолетом МАУ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".
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