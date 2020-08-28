Украина готова к массовому производству вакцины от коронавируса, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Украина готова к международному сотрудничеству по производству вакцины.

Зеленский также поблагодарил главу Еврокомиссии за достигнутую договоренность о поставках доз вакцины от COVID-19 в Украину, когда она будет разработана, сообщила пресс-служба главы государства в пятницу, 28 августа.

"Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине. Есть для этого несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас", – сказал президент.

Зеленский также сообщил, что сейчас в Украине ведется работа над увеличением количества коек для больных коронавирусом на случай второй волны эпидемии.

Как писал OBOZREVATEL, 27 августа вступил в силу первый договор, официально заключенный Европейской комиссией от имени государств-членов ЕС и фармацевтической компанией AstraZeneca, на поставку вакцины от COVID-19.

Ранее Зеленский заявил, что Украина записана во все очереди, которые касаются вакцины от коронавируса.