Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии вакцину от COVID-19 для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил ее за достигнутую договоренность о дозах вакцины от COVID-19, когда она будет изготовлена.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к международному сотрудничеству по производству вакцины, сообщила пресс-служба главы государства в пятницу, 28 августа.

"Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине. Есть для этого несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас", – сказал президент.

Зеленский также сообщил, что сейчас в Украине ведется работа над увеличением количества коек для больных коронавирусом на случай второй волны эпидемии.

Как писал OBOZREVATEL, 27 августа вступил в силу первый договор, официально заключенный Европейской комиссией от имени государств-членов ЕС и фармацевтической компанией AstraZeneca, на поставку вакцины от COVID-19.

Ранее Зеленский заявил, что Украина записана во все очереди, которые касаются вакцины от коронавируса.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!