Зеленский: обстрелы под Шумами были прицельными, мы не хотим новой эскалации

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамой обсудил нарушения договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба президента. Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и важные аспекты переговорного процесса в рамках "нормандского формата".

Зеленский привлек внимание председателя ОБСЕ к нарушениям договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований, в частности к обстрелам ими украинских позиций, которые происходили 6 и 10 сентября.

"Вчера, буквально во время моего телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. И разница между этими выстрелами и предыдущими заключалась в том, что эти были прицельными. Мы не хотим новой эскалации. Ведь 6 сентября в результате провокации НВФ мы уже понесли потери – погиб один военный ВСУ, один был ранен", – сказал Зеленский.

Председатель ОБСЕ в свою очередь поддержал усилия украинской стороны, направленные на достижение мира в регионе, и пообещал способствовать восстановлению мира.

Он также отметил, что шаги, которые совершил украинский президент и народ для достижения мира, – очень мужественные.

Рама также подчеркнул, что сожалеет об отсутствии взаимного движения противоположной стороны в этом направлении. Он отметил, что ОБСЕ – организация беспристрастная, но не безразличная.

Собеседники отметили важность обеспечения полного, беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю неподконтрольную территорию.

Поскольку мандат СММ ОБСЕ не ограничивается только Донбассом, Зеленский сделал акцент на ожиданиях Украины, что мониторинговая миссия будет уделять внимание также ситуации во временно оккупированной Автономной Республике Крым и г. Севастополе.

Как сообщал OBOZREVATEL: