Зеленский обратится к украинцам с трибуны Рады: OBOZREVATEL узнал главные тезисы

Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением к украинцам с трибуны парламента, в котором сделает акцент на вопросах безопасности государства и оккупированных территорий.

OBOZREVATEL выяснил главные тезисы из речи главы государства. Так, Зеленский попросит соблюдать рекомендации и требования относительно борьбы с эпидемией коронавируса, расскажет об инициативе относительно оккупированного Крыма, пояснит необходимость нового экономического подхода для Донбасса, а также развенчает "зраду" об украинской армии.

Борьба с COVID-19 в Украине

"Рекорды по количеству заболевших происходят ежедневно, к сожалению, Украина не исключение. Адаптивный карантин и менее строгие меры безопасности были необходимы для восстановления экономики. Но это не отменяет элементарные правила. Я хочу обратиться к гражданам, которые, несмотря на страшные ежедневные цифры, или вообще не носят маски, или делают это для галочки. Маска на вашем лице – это безопасность других людей. Депутатов это также касается".

Акцент на вопросе о Крыме

"Мы создаем формат "Крымская платформа". Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу со странами Европейского Союза, Великобританией, Канадой, Турцией. Многие, выразил готовность присоединиться и принимать в ней активное участие".

Почему нужен новый экономический подход к ситуации на Донбассе

"Уже сегодня на свободных территориях Донецкой и Луганской мы строим новый Донбасс. Сильный, современный, безопасный и богатый. Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия. Нам нужна Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающий налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам. Работа над ней уже началась".

Развитие Вооруженных сил Украины

"Были фейковые повестки в военкомат, страшилки, что Зеленский развалит армию. Все это было. Но есть неоспоримые факты. В 2020 году бюджет на армию стал крупнейшим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на одну гривну. И не разгоняйте, пожалуйста, "зраду", что в 21-м году мы сократим средства на армию. Я не позволю это сделать".

Новые военно-морские базы

"Мы начинаем строить, что важно – не совместно, не в партнерстве, не кому-то, а Украина и для Украины – две государственных украинские военно-морские базы для защиты черноморского региона".

Как писал OBOZREVATEL:

13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.

Вопросы Зеленского.