Зеленский обратился с экстренной просьбой к Меркель и Макрону

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом глава государства сообщил на брифинге в среду, 7 августа, в Киеве. Переговоры коснутся даты согласования встречи "нормандской четверки".

"Сегодняшний первый звонок был президенту РФ, второй будет в Турцию, а также президенту Макрону... Я бы также хотел соединиться сегодня, если будет время у госпожи Меркель, и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в "нормандском формате". Сколько еще людей должно погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы эта встреча произошла в ближайшее время", – добавил Зеленский.

При этом он добавил, что хотел бы чтобы встреча в "нормандском формате" прошла, несмотря на все предыдущие дипломатические договоренности.

"Чтобы мы по-человечески относились друг к другу и понимали что это очень важно", – отметил президент.

Отметим, что на 7-8 августа запланирован визит президента Украины в Турцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский утром в среду, 7 августа, провел переговоры с главой России Владимиром Путиным.

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