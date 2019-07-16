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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

Зеленский обратился к украинцам за рулем новой Tesla. Видео

34.7т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленскийза рулем автомобиля проехался по Киеву и рассказал о предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.

Видео глава государства опубликовал у себя на странице в Facebook. На записи видно, что Зеленский едет по бульвару Леси Украинки на элитном электрокаре Tesla.

В обращении он призывал украинцев быть внимательными на парламентских выборах и не голосовать "за аферистов и мошенников". Зеленский на видео не называл, за которую партию нужно голосовать, однако назвал ее "самой красивой". (Наверное, президент имел в виду свою партию "Слуга народа").

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины рассматривают возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.

Также согласно последним соцопросам, на внеочередных выборах в Верховную Раду в парламент могут пройти пять политических партий. Так, лидером остается президентская партия "Слуга народа" (31,8% всех респондентов и 41,5% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился с выбором).

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Tesla Партия "Слуга народа"
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Nayden Serg
Nayden Serg
Вова, это и есть агитация.
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
...- Не голосувати за аферистів і шахраїв-. Ай-да Зєля, ай-да молодець! Якраз за афериста і шахрая, який обіцяв продати президентські літаки, не створювати заторів своїм кортежем і не будемо голосувати. А тим паче ті кортежі, що давлять дітей на дорогах.
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Vera Grabovska
Vera Grabovska
Аферист ,клоун коломойского и рыгов !
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