Зеленский обратился к украинцам за рулем новой Tesla. Видео

Президент Украины Владимир Зеленскийза рулем автомобиля проехался по Киеву и рассказал о предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.

Видео глава государства опубликовал у себя на странице в Facebook. На записи видно, что Зеленский едет по бульвару Леси Украинки на элитном электрокаре Tesla.

В обращении он призывал украинцев быть внимательными на парламентских выборах и не голосовать "за аферистов и мошенников". Зеленский на видео не называл, за которую партию нужно голосовать, однако назвал ее "самой красивой". (Наверное, президент имел в виду свою партию "Слуга народа").

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины рассматривают возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.

Также согласно последним соцопросам, на внеочередных выборах в Верховную Раду в парламент могут пройти пять политических партий. Так, лидером остается президентская партия "Слуга народа" (31,8% всех респондентов и 41,5% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился с выбором).

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