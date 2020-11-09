Зеленский обратился к украинцам, вспомнив перлы Азарова

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем украинской письменности и языка и признавался, мол, всегда сожалел о том, что в школьные и студенческие годы ему не удалось должным образом изучить украинский.

В этом контексте он вспомнил то, как владел им экс-премьер-министр Николай Азаров. Соответствующее обращение главы государства опубликовано в его официальном Telegram-канале.

"Я родился в Кривом Роге, в русскоязычной семье. Пошел в школу за шесть лет до обретения Украиной независимости. Я всегда с теплотой вспоминаю школьные и университетские годы, которые подарили мне любимую жену, верных друзей, дали знания и умения. И была только одна вещь, которую со временем я осознал и о которой сожалел, – в эти годы мне не выпало счастья и возможности хорошо изучать родной украинский язык. Изучать так, чтобы не только понимать, но и общаться на нем. Свободно и правильно. Не напоминая при этом одного бывшего премьер-министра", – отметил Зеленский.

В то же время заявил, что с другой стороны во всем этом есть и позитив. Ведь, по его словам, овладевать украинским во взрослом возрасте – это невероятные эмоции.

"Это как впервые в жизни покорить горную вершину и затаить дыхание от красоты вокруг. Будто бы впервые увидеть лучшие мировые полотна, услышать лучшую музыку, узнать легендарные места нашей планеты. И я по-хорошему завидую всем, у кого эти ощущения впереди", – добавил президент.

Также он выразил убеждение: то, что украинцы не говорят на государственном языке, не означает, что они его не любят или не уважают, не являются патриотами Украины.

Он подчеркнул, что есть много людей, которые по разным причинам не смогли овладеть украинским, и призвал других помочь им в этом.

"Давайте сегодня, в День украинской письменности и языка, сделаем одну полезную вещь. Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским. Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта. Влюбите их в украинский язык! Он должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу. Ведь он – самый прекрасный в мире! С Днем украинской письменности и языка!" – подытожил президент.

Приветствие Зеленского Telegram-канал Zelenskiy/Official

Текст поздравления президента Telegram-канал Zelenskiy/Official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дипломаты ЕС и США поздравили украинцев с Днем письменности и языка стихами и назвали любимые слова. В сети было опубликовано их видеообращение.