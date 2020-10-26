Зеленский обратился к украинцам после местных выборов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам после первого тура местных выборов-2020. Он назвал наличие свободных выборов роскошью, но избирательную систему далеко не идеальной.

По его словам, на результаты все еще влияют грязные деньги и нечестные медиаресурсы. Заявление опубликовали на официальной странице Зеленского в Facebook.

"Но мы точно движемся в правильном направлении. Каждые следующие свободные выборы – это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна", – отметил президент.

Зеленский сказал, что украинская молодежь считает местные выборы не такими важными, как выборы президента. Однако мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни напрямую намного больше, чем президент, подчеркнул он.

"Порядок и чистота на улицах, состояние коммунальной сферы, работа общественного транспорта, поддержка местных общественных проектов – все это и многое другое не в полномочиях президента. Это то, что могут и должны делать мэры и депутаты местных советов. За последние годы благодаря децентрализации местные власти получили в разы больше бюджетных возможностей, чтобы работать для людей", – написал Зеленский.

Президент выразил уверенность, что украинцы сформируют ответственную и эффективную местную власть. Он пообещал сотрудничество на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями.

Полный текст обращения Зеленского:

В отличие от некоторых наших соседей мы действительно имеем большую роскошь – свободные выборы. Да, я прекрасно понимаю, что наша избирательная система еще далеко не идеальна – грязные деньги и нечестные медиаресурсы, к сожалению, все еще влияют на результаты. Но мы точно движемся в правильном направлении. Каждые следующие свободные выборы – это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна.

С другой стороны, у нас всегда слишком много предвыборных эмоций. Мы все еще не научились спокойно дискутировать и слушать друг друга. Искать компромиссы. Сотрудничать. И поэтому, когда предвыборная кампания приближается к финишу, усталость от выборов в общества безгранична. Если сегодня спросить у людей на улицах, что они думают о выборах, большинство украинцев откровенно скажет: да скорее бы все это закончилось! Хотим тишины и...правды. Ответственности. Искренности. Вот, кстати, чего до сих пор не хватает в нашей большой политике.

Но еще раз подчеркну, какую все же роскошь мы имеем. В мире немало "демократий" – по самоопределению. Настоящих демократий не так уж и много. Таких, где выбор людей действительно имеет значение. У нас выбор точно есть. И действительно имеет большое значение. Однако хорошо известный парадокс: когда у тебя что-то есть – часто ценишь. Особенно это касается нашей молодежи. Думают: выборы – это не важно, тем более местные. Это же не президента избирают. Хочу напомнить каждому: все в этой жизни действительно зависит от того, как решишь ты. Или – как решит кто-то за тебя. Вот почему выборы важны. Мы должны этому научиться. Сегодня. Завтра. Всегда. Личная ответственность за любой выбор – только так формируются зрелые и конкурентные общества.

Отдельно отмечу, что мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни напрямую намного больше, чем президент. Порядок и чистота на улицах, состояние коммунальной сферы, работа общественного транспорта, поддержка местных общественных проектов – все это и многое другое не в полномочиях президента. Это то, что могут и должны делать мэры и депутаты местных советов. За последние годы благодаря децентрализации местные власти получили в разы больше бюджетных возможностей, чтобы работать для людей. Но работают они на тебя? Будут ли они работать в новых реалиях? Понятно, что я буду жестко следить за новоизбранной местной властью. Это крайне важно для страны. Потому что это – именно о качестве жизни. О том, с чем рядовой гражданин сталкивается ежедневно и формирует его представления о профессионализме власти в целом. Но подчеркну. Президент – это стратегия, это направление, это образ страны, это общие правила, а также общегосударственное развитие. Местная власть – это конкретные вопросы "здесь и сейчас", это комфорт и качество жизни, это вид наших домов и окружающей инфраструктуры. Поэтому всегда правильно ставьте ударение в том, кто и за что отвечает в стране.

Верю, что украинцы сформируют ответственную и эффективную местную власть. Обещаю сотрудничество на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями.

И помните: мы – свободные и мы вправе самостоятельно выбирать свой путь. Украина – это ты!

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, в Украине прошел первый тур местных выборов. После закрытия избирательных участков в 20:00 появились результаты экзитполов – опросы состоялись в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и других крупных городах страны.