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4 мая • обновлено в 22:36
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Зеленский обратился к украинцам из-за медреформы. Видео

27.3т
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением к народу. В нем он затронул тему медреформы, дав понять, что ход ее второго этапа будет пересмотрен.

Заявление главы государства появилось на официальной странице Офиса президента в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Обычно мы обращаемся к врачам за помощью. Сегодня о помощи просят они. С первых дней президентства я получаю совершенно полярную информацию. Одни уверяют, что реформа – панацея, другие, что это – смерть. Нам была нужна объективная оценка. Не диванных экспертов, а топовых отечественных медиков", – сказал Зеленский.

"Мы создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи нашей страны. Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей. Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача – сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки", – добавил он.

По словам Зеленского, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 000 медиков и закрыто 330 больниц по Украине. Кроме того, почти 1000 больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная служба.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Думская"

"Все это вызывает ряд вопросов. Почему вместо того, чтобы спасать жизни других людей, медики вынуждены думать о собственном выживании Почему тарифы составляли не профильные врачи, а чиновники без глубинного понимания процесса? Каким образом один вызов скорой оценили аж в 75 грн? Почему за инсульт и инфаркт суммы на бумаге как минимум вдвое меньше реальной стоимости? По новым механизмам некоторым больницам средств хватит разве что на дверной замок и плакат "Мы закрылись, держитесь, удачи", – предупредил президент.

"Областные детские больницы недополучают почти 200 млн грн. На грани закрытия большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров. Я не могу всего этого допустить. Я не могу допустить сокращения бригад скорой помощи и ситуаций, когда человеку стало плохо в понедельник, а скорая доехала к нему в вторник. Я не могу допустить, чтобы квалифицированные детские врачи уехали за границу и был катастрофический рост детской смертности. Или чтобы в ближайшие два года заболеваемость туберкулезом выросла на треть", – сказал украинский лидер.

"Мы не можем всего этого допустить. Иначе это будет называться не реформа, а диверсия. Именно поэтому я призываю министра здравоохранения, председателя профильного комитета ВР и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов. Нам нужно не свертывание реформы, а ее улучшение, признание ошибок и их исправление ", – подчеркнул он.

Зеленский выразил уверенность в том, что глобальное требование одно: реформой должны быть довольны все – и пациенты, и медики всех уровней.

"Вопросы к реформе не означают, что мы считаем нашу медицину идеальной и ничего не нужно менять. С начала коронавируса как никто другой я вижу, что наша медицинская отрасль не просто уязвима, а фактически находится в шаге от комы. И единственное, благодаря чему она еще жива, – это наши медики", – убежден президент.

"Я не могу допустить, что 50 000 из них окажутся на улице. Во время войны никто не сокращает собственную армию. Наши врачи сегодня – это тоже войско, которое защищает здоровье украинцев. Поэтому я жду соответствующих решений от всех уполномоченных лиц" , – резюмировал он.

Также в обращении президент отметил, что резкий выход из карантина может стоить стране до 120 тысяч смертей.

"Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному ритму жизни, это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов также заявил, что страна не может допустить массового сокращения врачей и медработников. Он отмечал, что сейчас идет аудит Минздрава, целью которого является анализ старта второго этапа медреформы и прекращение сокращения медиков, которое нельзя считать оптимизацией.

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Читайте все новости по теме "Медицинская реформа" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Медицинская реформа
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Комментарии
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Так называемые реформы, санитарки, которую украинцы называют не иначе как "доктор смерть" - это прикрытый громкими лозунгами спланированный геноцид населения . Зе, остановить это преступление - твой долг!
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
врачи снова хотят взятки и разворовывание медицины и программ! все как в совдепии! зеля ты слабак! повелся на чепуху!
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