Зеленский обратился к главе КСУ Тупицкому и призвал "не ломать людям головы"

Президент Владимир Зеленский призвал главу Конституционного Суда Александра Тупицкого подать в отставку.

С таким обращением глава государства выступил вечером в понедельник, 2 ноября, в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Зеленский подчеркнул, что не будет "отступать назад" и не собирается отзывать свой законопроект об увольнении всего состава КСУ.

"Я не хочу обидеть его [Тупицкого], но если у него есть и осталось хоть какое-то достоинство, у него есть семья и люди рядом, которые видят реакцию общества, видят реакцию политиков, видят реакцию президента... И чтобы выйти из этой ситуации, чтобы люди не ломали голову, как принять тот или иной закон, он должен просто уйти в отставку. Я считаю, что это самое либеральное решение, которое мы можем принять. И потом спокойно перейти к обновлению состава КСУ", – сказал президент.

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