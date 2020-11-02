Зеленский обратился к главе КСУ Тупицкому и призвал "не ломать людям головы"
Президент Владимир Зеленский призвал главу Конституционного суда Александра Тупицкого подать в отставку.
С таким обращением глава государства выступил вечером в понедельник, 2 ноября, в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Зеленский подчеркнул, что не будет "отступать назад" и не собирается отзывать свой законопроект об увольнении всего состава КСУ.
"Я не хочу обидеть его [Тупицкого], но если у него есть и осталось хоть какое-то достоинство, у него есть семья и люди рядом, которые видят реакцию общества, видят реакцию политиков, видят реакцию президента... И чтобы выйти из этой ситуации, чтобы люди не ломали голову, как принять тот или иной закон, он должен просто уйти в отставку. Я считаю, что это самое либеральное решение, которое мы можем принять. И потом спокойно перейти к обновлению состава КСУ", – сказал президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный Суд признал неконституционной статью, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. После этого Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло реестр электронных деклараций.
29 октября президент Украины Владимир Зеленский провел срочное закрытое заседание СНБО. По итогам встречи глава государства поручил правоохранителям расследовать причины решения КСУ, а также заверил, что система электронных деклараций будет работать.
Законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства был зарегистрирован на сайте парламента.
Глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине.
Представитель президента в КСУ Федор Вениславский ответил, что законопроект полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией.
2 ноября Зеленский потребовал от "слуг" распустить КСУ, пообещав "жесткую перезагрузку всей системы".