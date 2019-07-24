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Зеленский обменяет Крым на Донбасс? Потураев дал ответ

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Президент Украины Владимир Зеленский не отдаст России Крым в обмен на Донбасс. Не пойдет он на обмен и в обратном порядке.

Такое мнение выразил политический советник президента Украины Никита Потураев на телеканале ATR. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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"Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс или наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы рискованно это ни было в Крыму под оккупацией", – сказал Потураев.

"Для президента это недопустимо, он просто человек совершенно другого типа. Он не приемлет пыток, трусости, слабости", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее Россию обязали выплатить "Ощадбанку" крупную сумму. Так Кремль накажут за Крым.

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Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Никита Потураев
Место
Украина
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