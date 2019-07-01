Зеленский "обезглавил" 5 РГА на Киевщине

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 июля, уволил глав пяти районных госадминистраций в Киевской области.

В частности, речь идет о Полесском, Обуховском, Бородянском, Вышгородском и Васильковском районах, сказано в распоряжениях, опубликованных на сайте главы государства.

Причиной указано завершение срока полномочий президента Украины, при котором они возглавили РГА.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Отмечается, что Зеленский снял Александра Жданова с должности председателя Полесской районной государственной администрации Киевской области, Михаила Письменного с должности главы Обуховской РГА, Вячеслава Савенко с должности главы Вышгородской РГА, Владислава Одинца с должности главы Васильковской РГА, Вадима Чередника с должности в Бородянской РГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент назначил Дмитрия Нескромного заместителем главы Службы безопасности Украины. Также начальниками Управления СБУ в Закарпатской и Львовской области стали Иван Рудницкий и Александр Бондарук соответственно.

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