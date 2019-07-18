Зеленский "обезглавил" 22 районные администрации: названы имена

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 22 глав государственных районных администраций в Киеве, Ривненской, Харьковской и Хмельницкой областях.
Соответствующие распоряжения от 16 июля обнародовано на сайте главы государства.
Владимир Зеленский
Так, в Киеве уволены:
- Александр Цибульщак с должности председателя Оболонской районной госадминистрации;
- Сергей Мартынчук с должности председателя Печерской районной госадминистрации.
В Ривненской области президент уволил:
- Юрия Ковальчука с должности председателя Гощанской районной государственной администрации;
- Александра Середу с должности главы Костопольской РГА;
- Николаяй Кушнира с должности председателя Рокитновской РГА;
- Ярослава Яковчука с должности председателя Сарненской РГА.
В Харьковские области освобождены:
- Анатолий Калашник от должности председателя Близнюковской райгосадминистрации;
- Виктор Войтенко от должности председателя Валковской РГА;
- Константин Жидков от должности председателя Дергачевской РГА;
- Владимир Павленко от должности председателя Первомайской РГА.
В Хмельницкой области Зеленский уволил:
- Романа Муляра с должности председателя Белогорской райгосадминистрации;
- Александра Коцемира с должности председателя Виньковецкой РГА;
- Еленуа Матвейцеву с должности председателя Городоцкой РГА;
- Андрея Зелинского с должности председателя Деражнянской РГА;
- Александра Бернашевського с должности председателя Дунаевецкой РГА;
- Бориса Яцкова с должности председателя Изяславской РГА;
- Ирину Матлаеву с должности председателя Летичевской РГА;
- Сергея Фесуна с должности председателя Староконстантиновской РГА;
- Василия Франчука с должности главы Старосинявской РГА;
- Лесю Коменду с должности главы Хмельницкой РГА;
- Олега Батюка с должности председателя Чемеровецкой РГА;
- Андрея Шутяка с должности председателя Ярмолинецкой РГА.
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля Зеленский освободил двух глав райгосадминистраций Киева.
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