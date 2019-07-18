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Зеленский "обезглавил" 22 районные администрации: названы имена

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил 22 глав государственных районных администраций в Киеве, Ривненской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Соответствующие распоряжения от 16 июля обнародовано на сайте главы государства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Так, в Киеве уволены:

- Александр Цибульщак с должности председателя Оболонской районной госадминистрации;

- Сергей Мартынчук с должности председателя Печерской районной госадминистрации.

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В Ривненской области президент уволил:

- Юрия Ковальчука с должности председателя Гощанской районной государственной администрации;

- Александра Середу с должности главы Костопольской РГА;

- Николаяй Кушнира с должности председателя Рокитновской РГА;

- Ярослава Яковчука с должности председателя Сарненской РГА.

В Харьковские области освобождены:

- Анатолий Калашник от должности председателя Близнюковской райгосадминистрации;

- Виктор Войтенко от должности председателя Валковской РГА;

- Константин Жидков от должности председателя Дергачевской РГА;

- Владимир Павленко от должности председателя Первомайской РГА.

В Хмельницкой области Зеленский уволил:

- Романа Муляра с должности председателя Белогорской райгосадминистрации;

- Александра Коцемира с должности председателя Виньковецкой РГА;

- Еленуа Матвейцеву с должности председателя Городоцкой РГА;

- Андрея Зелинского с должности председателя Деражнянской РГА;

- Александра Бернашевського с должности председателя Дунаевецкой РГА;

- Бориса Яцкова с должности председателя Изяславской РГА;

- Ирину Матлаеву с должности председателя Летичевской РГА;

- Сергея Фесуна с должности председателя Староконстантиновской РГА;

- Василия Франчука с должности главы Старосинявской РГА;

- Лесю Коменду с должности главы Хмельницкой РГА;

- Олега Батюка с должности председателя Чемеровецкой РГА;

- Андрея Шутяка с должности председателя Ярмолинецкой РГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля Зеленский освободил двух глав райгосадминистраций Киева.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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