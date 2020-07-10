Работа на Банковой, откуда обещал переехать, бесплатная государственная резиденция с ремонтом за госсчет, которую обещал передать деткам, государственные самолеты, которые обещал продать, должности для друзей и деловых партнеров, которые не кумовья, звания и ордена для знакомых... А ведь, оказалось, и в "злочинной владе" можно найти столько хорошего...

Президент Украины, который согласно официальной декларации владеет 5 квартирами и 5 нежилыми помещениями в Киеве общей площадью 1554 квадратных метра, а также квартирой в Великобритании, квартирой в Крыму, домом в Италии и гостиницей в Грузии, а также годовым доходом в 29 миллионов гривен, продал свой дом в селе Иванковичи жене замглавы фракции "Слуга народа", и переехал в государственную резиденцию в Конча-Заспе в 2000 квадратных метров с несколькими гектарами земли, потому что посчитал себя "бездомным". На выборах Зеленский заявлял, что откажется от всех привилегий, продаст президентский самолет и передаст государственные резиденции "деткам".

Самое удивительное, что находятся люди, которые считают это нормальным и естественным.

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