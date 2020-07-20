Зеленский об убийстве Шеремета: это позор для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам по поводу четвертой годовщины смерти журналиста Павла Шеремета.

Его убийство он назвал позором для страны. Обращение главы государства обнародовано в Telegram-канале Zelenskiy/Official.

"Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Беларуси, России и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего – за право гражданина на свободное мнение и слово. И обязал власть быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами", – начал президент.

По его словам, в такого журналиста никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять его жизнь. Дерзкое убийство Шеремета президент назвал потерей для всех независимых СМИ и журналистов.

"А еще это преступление – позор для Украины", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что дело Павла Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества, которому нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства о виновниках преступления.

Поэтому он отметил, что обязанность государства и правоохранительных органов – сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц журналиста, а впоследствии – настоящих его организаторов и заказчиков.

"Как бы трудно не было найти правду. Сколько бы усилий и времени это не заняло. Павел Шеремет – скорбь, память, правосудие", – подытожил Зеленский.

Обращение Зеленского (Telegram-канале Zelenskiy/Official)

Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, 20 июля, в Киеве открыли мемориал в его память.