Зеленский –​​​​​​​ об отставке Кабмина и роспуске Рады: головы могут полететь

Юрий Сергиенко Политика 18:53, 22.10.2020 Обновлено: 19:17, 22.10.2020

Президент Украины Владимир Зеленский допускает самороспуск Верховной Рады и отставку некоторых членов правительства.

В интервью украинским телеканалам он заявил, что в ближайшее время он вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем будет оценивать работу тех или иных министров.

"Головы могут полететь, это правда. Слабые будут уходить", – сказал Зеленский.

Касательно Верховной Рады, президент отметил, что ее самороспуск может произойти в случае принятия закона о пожизненном заключении для коррупционеров.

"Если самораспустится Рада, то будет новая Рада", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время своего выступления в Верховной Раде 20 октября Владимир Зеленский заявил, что правительство провело полный аудит государства и в течение двух недель огласит его результаты.

Напомним, что один из вопросов президента, который он хочет задать украинцам во время местных выборов, звучит так: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?".

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