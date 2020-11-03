Зеленский – об освобождении Маркива: никто не забыт, вернем каждого

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение суда об освобождении нацгвардейца Виталия Маркива дает силу и веру для борьбы за остальных украинцев.

У себя в Telegram-канале глава государства написал, что речь идет о возвращении граждан, которые находятся незаконно в плену или тюрьме.

"Эта новость добавляет нам всем силы и веры в успех дальнейшей борьбы за каждого гражданина Украины, которые, к сожалению, еще находятся в плену или тюрьме. Никто не забыт! Вернем каждого, только так и не иначе, потому что мы – Украина. И своих не оставляем!" – подчеркнул президент.

Также Зеленский поблагодарил всех, кто помогал в борьбе за справедливое решение по делу Маркива.

"Это Министерство внутренних дел, уполномоченная по правам человека, наши дипломаты, юристы, адвокаты, волонтеры, журналисты, общественные деятели, наша диаспора в Италии, Европе и мире", – отметил президент.

Он назвал решение суда – "победой справедливости и праздником".

"Одна ошибка перевода могла привести к разрушению судьбы нашего нацгвардейця. И по всей стране мы пристально следили за делом Виталия, проникались. Освобождение Маркива – это победа справедливости. Спасибо и итальянской стороне, и всей команде, которая работала для достижения этой справедливости. Без участия министра внутренних дел Арсена Авакова, украинских дипломатов, Офиса президента нам бы не удалось вытянуть Виталия из тюрьмы. Всех нас поздравляю. Это действительно праздник. Справедливость должна всегда торжествовать", – приводит слова Зеленского сайт Офиса президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября в Милане состоялось заключительное заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняли в убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли. Суд отпустил украинца.

Напомним, что Маркива приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы 2 июля 2019 года. Украина подала апелляцию на решение суда.

О том, как проходило решающее слушание, читайте в материале OBOZREVATEL.