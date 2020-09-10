Зеленский об антисемитизме: украинцам все равно, кто их президент – еврей или христианин

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине низкий показатель антисемитизма. Также украинцы не обращают внимания, какое вероисповедание у их лидера.

Об этом глава государства рассказал в интервью The Jerusalem Post, передает пресс-служба ОПУ. Зеленский отметил, что, имея еврейские корни, сам никогда не был мишенью антисемитских высказываний в Украине – ни в ходе избирательной кампании, ни после избрания президентом.

"Украинцам неважно, еврей их президент, христианин или мусульманин, пока он защищает интересы украинского народа", – сказал гарант.

По словам президента, в Украине реагируют на каждый возможный случай проявления агрессии на антисемитическом фоне.

"Между тем, согласно опросу исследовательского центра Pew в 2018 году, Украина является страной в Восточной Европе с наименьшим показателем антисемитизма. Это обнадеживает, но, очевидно, всегда нужно делать больше, и мы должны и будем оставаться чрезвычайно бдительными", – отметил Зеленский.

Также президент добавил, что украинская власть решительно осуждает любые проявления антисемитизма и хочет, чтобы израильтяне посещали Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Умани установят пункты мониторинга на COVID-19 в районе паломничества хасидов, которые ежегодно прибывают сюда на празднование Рош ха-Шана. При этом в городе уже у шести хасидов обнаружили коронавирус.

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