Зеленский – о Юрченко: говорил, что честный, а теперь обязательно сядет в тюрьму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в получении взятки нардеп Александр Юрченко отправится в тюрьму.

Об этом глава государства сообщил в четверг, 17 сентября, во время брифинга во Львовской области.

"Нет своих, нет близких, родных... нет никого. Если человек взял любой взятку, хоть гривну ... если он получила взятку – должен сидеть. Мне все равно, какая это партия: "Слуга народа" или другая партия. Я предупреждал всех депутатов, чиновников и правоохранителей, вы знаете, как они крышуют", – сообщил гарант.

Зеленский отметил, что он рад, что Юрченко задержали и теперь он должен понести наказание.

"Я очень рад, что нашли первого взяточника, хотя я знаю, что много взяточников среди чиновников. Мы знаем. Особенно в областях, на местах. Но мы ко всем доберемся. Я рад, что задержали человека, который в партии "Слуга народа", который говорил, что он честный, порядочный человек... Я очень рад. Сегодня генеральный прокурор вынесла подозрение. И он ее получил и обязательно сядет в тюрьму", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ.