Зеленский о выдаче вагнеровцев России: последствия будут трагическими

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал передачу задержанных в Беларуси вагнеровцев России.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ. Глава государства отметил, что последствия этого решения будут трагическими.

"На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях. Во-первых, публично наговорить о каком якобы вмешательство Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что вагнеровцев, имеющие отношение к вмешательству в дела Украины, демонстративно передали третьей стороне.

"Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий", – добавил президент.

Гарант отметил, что Офис Генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных.

"Всем этим лицам, среди которых девять украинских граждан, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Белорусская сторона оставила обращение без ответа. Были также активные попытки по дипломатическим и личных каналах доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к сожалению, этого не произошло", – рассказал Зеленский.

Президент акцентировал, что считает такое решение Беларуси несправедливым и таким, что не соответствует духу отношений между двумя странами.

"Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что вагнеровцы все равно вернутся к своему привычному занятию – распространения войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс", – говорил Зеленский.

Глава государства еще раз подчеркнул, что вагнеровцам все равно придется отвечать перед законом или сразу перед Богом.

Как сообщал OBOZREVATEL: