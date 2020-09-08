Зеленский о выборах: я не агитирую, но вы хотите, как сейчас или по-другому

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не может агитировать за кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах.

Об этом сообщило Интерфакс-Украина. Свою позицию по поводу агитации президент высказал во время рабочей поездки в Сумскую область.

Главу государства спросили, почему от “Слуги народа” в мэры Сум выдвинули народного депутата Татьяну Рябуху.

"Победа зависит не только от кандидатуры госпожи Рябухи, а зависит от того, как ее сумчане видят, и видят ли вообще городской головой, нравится ли им программа. Я желаю успеха, но это выбор только народа Украины. Вам жить в Сумах, и вам решать: вы хотите, чтобы было, как сейчас, или было по-другому? Я не могу ни за кого агитировать, и, честно говоря, это не является справедливым, чтобы я агитировал", – сказал глава государства.

При этом он отметил, что ему, конечно, не всё равно, кого выдвигают в мэры городов и на глав ОТГ от "Слуги народа".

"Все считают, что это (Рябуха – Ред.) сильный человек. Она знает этот город, патриот Сумщины", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в преддверии местных выборов дорожные билборды в Днепре и других городах области наводнили портреты "Слуг Народа". Фотографии главы Днепропетровского облсовета и кандидата в мэры, – Сергея Рыженко, – "выросли" повсюду, словно грибы после дождя.

В сети показали на видео "ляп" партии "Слуга народа" перед выборами мэра Киева: на одном из плакатов, которые чередуются, написано о женщине-главе столицы, а вот на следующем – изображено нардепа, участника праймериз Николая Тищенко.